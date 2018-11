Amazon, al via settimana di sconti

(Afp)

Al via la settimana di sconti Amazon. In occasione del Black Friday, che quest'anno cadrà venerdì 23 novembre, il colosso dell'e-commerce ha deciso di lanciare migliaia di offerte e promozioni che dureranno per ben 7 giorni. A partire da oggi infatti, fino a lunedì 26, giorno del Cyber Monday, sul celebre portale sarà possibile acquistare molti prodotti a prezzi bassi: dai regali per gli amici ai prodotti di elettronica, dai capi d'abbigliamento agli articoli per la casa e la cucina. Migliaia di prodotti venduti con sconti tra il 15% e il 40%. Durante la settimana del Black Friday, inoltre, i clienti potranno godere sia di offerte lampo, della durata massima di 6 ore, sia di offerte del giorno che riguarderanno prodotti molto popolari e che potranno durare fino a 24 ore. I clienti Amazon Prime avranno accesso alle offerte lampo 30 minuti prima di tutti gli altri, beneficiando delle spedizioni illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi. I clienti Amazon Prime che vivono nell'area di Milano e Roma avranno inoltre la possibilità di ricevere ancora più rapidamente gli acquisti del Black Friday effettuati tramite l'app Prime Now o sul sito primenow.amazon.it, beneficiando di consegne in un'ora o in finestre di due ore.