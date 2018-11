Convegno internazionale fondi europei ponte di sviluppo Italia-Usa

Presso la sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, l'Osservatorio Romano ai Fondi Europei presieduto dall'Economista Santi Tomaselli ha siglato con l'Istituto del Commercio Estero degli Stati Uniti d'America presieduto dal Dott. George Alessandri il “primo accordo di Cooperazione nella storia tra l'Italia e gli USA attraverso l'uso dei Fondi Europei”. L'economista Santi Tomaselli durante il suo intervento ha rivendicato una nuova visione di Internazionalizzazione che non si può più limitare alle sole politiche di esportazione delle nostre eccellenze verso l'estero ma deve guardare ad una nuova visione di Cooperazione attirando capitali americani ed esteri attraverso i benefici derivanti dai Fondi Europei che possano consentire un impatto diretto ed indiretto alle PMI italiane svilite da asfittiche politiche di erogazione creditizia dalle banche italiane ree ancora oggi di essere prive di Ufficio Europa capaci di essere da collante con la complessa filiera dei Fondi Europei. “Un'onta insopportabile”, denunciata dall'Economista Santi Tomaselli.

Il Presidente dell'Istituto del Commercio Estero degli Stati Uniti d'America ha espresso con grande soddisfazione l'agreement siglato con il Presidente dell'Osservatorio Romano ai Fondi Europei Tomaselli Santi definendolo il più importante accordo mai sottoscritto dagli Stati Uniti d'America sul fronte del - Commercio Americano - perché sino a quel momento nessun attore istituzionale ha consentito una conoscenza così chiara per gli investitori americani di poter investire un dollaro in Italia potendo beneficiare di quote a Fondo Perduto derivanti dai Fondi Europei . Una Rivoluzione della normalità così come provocatoriamente sollevata dall'Economista ai Fondi Europei Santi Tomaselli. Tale storico Agreement è stato condiviso dalle istituzioni politiche rappresentate durante il Convegno Internazionale dall'On. Roberto Cataldi il quale ha colto l'importanza di creare vere “cabine di regia” sul fronte Fondi Europei in cui la Politica coinvolga Economisti ai Fondi Europei come il Presidente dell'Osservatorio Romano ai Fondi Europei Santi Tomaselli perché si dia uno sviluppo concreto ad una progettualità come il Suo disegno di legge sulla rinascita delle aree industriali in crisi.