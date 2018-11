Più sconti per chi è in lite con il fisco

(Fotogramma)

Aumentano gli sconti per chi è in lite con il fisco e vuole chiudere la partita. Governo e maggioranza, con le riformulazioni degli emendamenti al decreto legge fiscale che saranno presentati in commissione Finanze al Senato, puntano ad aumentare la platea che chiederà di aderire alla sanatoria. Lo sconto per chi ha vinto in primo grado passa dal 50% al 60% della somma dovuta (basterà quindi pagare il 40%, senza interessi e sanzioni).

Per chi ha vinto in secondo grado dopo aver perso nel primo grado di giudizio lo sconto sale dall'80% all'85% e, di conseguenza, sarà sufficiente versare il 15% dell'importo chiesto dall'erario. Infine per chi ha vinto entrambi i primi due gradi di giudizio e attende la Cassazione potrà chiudere la partita versando solo il 5% della somma. Anche chi non è ancora entrato in tribunale può aderire alla sanatoria, versando il 90% di quanto dovuto, quindi con uno sconto del 10%. Sanzioni e interessi sono cancellati in tutti i casi.