Confapi, il 22 novembre assemblea giovani imprenditori a Brescia

(Fotogramma)

Sarà la sede di Apindustria Brescia ad ospitare quest’anno, per la prima volta, l’Assemblea Nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi giovedì 22 prossimo a partire dalle 15. A fare gli onori di casa sarà il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Apindustria Brescia, Paolo Vismara. "Quella di giovedì 22 novembre è una data importante anche perché il Gruppo Giovani Imprenditori Brescia compie 30 anni – spiega Vismara – e per noi è un’occasione preziosa per ricordare l’importanza di appartenere all’Associazione, di farne parte dando ogni giorno il nostro contributo anche appoggiando l’attività dei Senior, facendo capire l'importanza del senso di condivisione fra le varie territoriali, lavorando insieme per formare un gruppo forte e coeso".

"Per festeggiare questa ricorrenza - prosegue Vismara - abbiamo organizzato una serata al Franciacorta Golf Club durante la quale raccoglieremo fondi per la sezione Gruppo Giovani comitato di Brescia della Croce Rossa Italiana. Alla serata abbiamo invitato anche Giacomo Maiolini, imprenditore fondatore della ‘Time Records’".

Sarà presente all’Assemblea anche il presidente nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Jonathan Morello Ritter: "Oggi più che mai è necessario investire sul capitale umano – sottolinea Morello Ritter -. Si tratta di un percorso avviato negli anni, prima al centro c’era la macchina e poi le competenze. Gli strumenti per favorire le competenze oggi ci sono: i percorsi formativi, le nuove tecnologie, i processi di managerializzazione dell’impresa. E’ anche necessario introdurre nuove figure apicali all’interno delle aziende. Oggi la struttura è verticale, necessitiamo di una struttura diversa che permetta di essere competitiva anche a livello globale".

Dopo la sua relazione interverrà anche Maurizio Casasco, presidente Nazionale Confapi e a seguire Paolo Carnazza, funzionario del ministero dello Sviluppo Economico. Del senso di appartenenza, delle esperienze passate e della crescita sperimentata all’interno del Gruppo Giovani Imprenditori Brescia parlerà Marco Mariotti, past president e attuale vice presidente vicario di Apindustria Brescia. "I Giovani Imprenditori, siano essi di prima generazione o che si trovino a far crescere e sviluppare l’azienda, sono un gruppo animato da grande passione e forza di volontà – spiega Mariotti -. Senza confini né mentali né reali, ma con la voglia di aggredire le difficoltà, le opportunità".

"Il lavoro del terzo millennio – prosegue Mariotti– è in rapida evoluzione, e l'unica ricetta possibile per farcela, di fronte ad ogni situazione, è rafforzare l'impegno. E’ questo il nostro motto a Brescia da trent’ anni a questa parte. Negli ultimi 10 anni c'è stato un forte ringiovanimento dell'Associazione grazie alla presenza di molti membri del gruppo giovani tra gli organi direttivi, per questo per Apindustria il Gruppo Giovani è di fondamentale importanza".

"Nella nostra Associazione - conclude Mariotti - non esistono cariche che possano durare per quindici - vent’anni come tristemente si vede in giro nella rappresentanza italiana. Il ricambio è il sale di ogni sana organizzazione e noi lo coltiviamo come un valore".