Giornata nera sulle Borse, Milano torna a livelli 2016

Le Borse europee chiudono in netto ribasso dopo il nuovo sell off a Wall Street e Milano torna ai minimi visti l'ultima volta nel dicembre del 2016. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,87% a 18.471 punti, con Saipem maglia nera in calo del 7,2%. Il cambio eurodollaro scivola a 1,139 e il prezzo del greggio a New York affonda di oltre il 5% a 54 dollari al barile.