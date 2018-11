L'Europa boccia la manovra

(Fotogramma)

Il verdetto è arrivato: l'Ue boccia la manovra. L'analisi condotta "indica che il criterio del debito - comunica la Commissione Europea -dovrebbe essere considerato come non rispettato" dall'Italia "e che una procedura per deficit eccessivo basata sul debito è giustificata". Il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis a Bruxelles spiega che l'iter della procedura per deficit eccessivo basata sul debito "prevede tempo per uno Stato per correggere il suo percorso di bilancio, prima che entrino in funzione rigidi meccanismi di enforcement".

Per il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici la manovra "comporta rischi per l'economia italiana, per le imprese, per i risparmiatori e per i contribuenti. La Commissione - fa notare - si sta assumendo le sue responsabilità giuridiche e politiche, nell'interesse dei cittadini italiani". "Il dialogo - sottolinea - non dev'essere un pretesto, ma una realtà, perché molto dipende dalla qualità del nostro dialogo con le autorità italiane. Il dialogo non è un'opzione, ma un imperativo assoluto". La decisione della Commissione Europea di confermare l'opinione negativa sulla manovra italiana rivista "è - osserva - la logica ed inevitabile conseguenza della decisione dell'Italia di non modificare gli obiettivi di bilancio" per il 2019.

Dopo l'arrivo del verdetto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice che il governo è pronto ad un "confronto costruttivo" con l'Ue sulla manovra. La bocciatura è "sul debito 2017, del precedente governo", sottolinea. "Ci confronteremo con il presidente Juncker sabato sera - annuncia -. Sarà un confronto confido costruttivo, esporremo le rispettive posizioni e valuteremo come procedere. Noi siamo sempre convinti della nostra manovra, che abbiamo ben meditato e impostato. Siamo convinti della solidità del nostro impianto di politica economica e quindi sarò ben disponibile a valutare con lui i passaggi successivi. Siamo tutti concentrati a realizzare le riforme che vanno bene al nostro Paese e confido di poter convincere anche i nostri interlocutori europei che questa è la strada migliore per noi e anche per l'Europa".

Apprendendo la notizia, Matteo Salvini dice: "E' arrivata la lettera di Bruxelles? Va bene, aspettiamo quella di Babbo Natale". "C'era qualche indicazione... avevamo quasi sospettato...", aggiunge poi scherzando con i cronisti alla Camera. "Risponderemo - prosegue il ministro dell'Interno -. C'è questo scambio epistolare ormai fitto, spiegheremo più nel dettaglio le riforme strutturali, il codice degli appalti, la sburocratizzazione, le spese per gli investimenti. Loro si occupano molto di spesa corrente, di legge Fornero, però c'è anche una spesa per investimenti assolutamente notevole e quindi contiamo sul fatto che ci lascino lavorare serenamente". Dopo le europee "sicuramente cambieranno gli equilibri sia in Parlamento che in Commissione", nota Salvini.

Il ministro dell'Interno smentisce che il verdetto della commissione Ue sulla manovra possa condizionarne il contenuto e imporre dei correttivi. "No assolutamente - sottolinea -, io non temo alcun condizionamento da parte della Ue, tanto più che a maggio si vota... Noi abbiamo la fiducia degli italiani".

Riguardo all'ipotesi di sanzioni Ue per la manovra, Salvini sottolinea: "Mi sembrerebbe veramente irrispettoso nei confronti del popolo italiano, che è un contribuente netto a suon di decine di miliardi di euro. Sanzionare chi ti paga decine di miliardi per una manovra economica di crescita mi sembrerebbe strano". "Siamo convinti dei numeri che abbiamo messo in manovra e li portiamo avanti. Fra un anno ne riparliamo". Sempre con questa maggioranza? "Ovvio", risponde il segretario leghista.