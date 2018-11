Bonus bebè, +20% dal secondo figlio

(Fotogramma)

Il bonus bebè ci sarà anche per il 2019. La proposta è contenuta in un emendamento al decreto legge fiscale, collegato alla manovra, depositato in commissione Finanze al Senato. Per un anno saranno 960 euro che salgono fino a 1.152 euro dal secondo figlio che corrisponde circa a un "20% in più".

Manovra, le novità

''E' riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2019'' l'assegno di 80 euro ''corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero al primo anno di ingresso nel nucleo familiare''.