Black Friday, 5 trucchi per risparmiare

Finita l'attesa, è finalmente Black Friday. Il 'venerdì nero' dello shopping è arrivato e, con a lui, una marea di sconti e offerte vantaggiose anche su prodotti che non sempre sono alla portata di tutti. Elettronica, abbigliamento, ma anche giocattoli, viaggi e tanto altro: oggi sarà possibile acquistare con importanti ribassi quasi ogni articolo in commercio, con sconti che - almeno sulle piattaforme online - arrivano in alcuni casi a toccare anche il 70%. Ma cosa fare per risparmiare ulteriormente? Di seguito, 5 consigli per un Black Friday organizzato e a prova di spreco:

L'IMPORTANZA DELLA LISTA - Una lista di articoli, stilata nel dettaglio: avere ben presenti quali e quante cose si intende acquistare aiuta infatti a concentrarsi meglio sull'obiettivo. Cos'è veramente necessario, cosa non lo è? Ragionateci su, poi fissate il tutto nero su bianco. Selezionare con cura ogni acquisto è infatti fondamentale per non perdersi nel mare di sconti che vi attende. E nel quale, altrimenti, rischiate di affogare.

QUESTIONE DI BUDGET - Fissare un budget massimo è prima di tutto un'ottima (e ovvia) regola per evitare di svuotare il conto in banca. Ma è anche una buona norma per imporsi un limite evitando di finire vittime di uno shopping compulsivo spesso non proprio necessario. Pensate quindi a una cifra oltre la quale proprio non potete andare e fatene il vostro punto fermo e inviolabile. Soprattutto, resistete!

MONITORAGGIO - Tra le cose da fare, una particolarmente utile consiste nel monitorare i prezzi degli articoli che intendiamo acquistare su siti e app di comparazione e andamento dei prezzi. Si tratta di un buon metodo per capire se effettivamente il prezzo dell'acquisto sia o meno conveniente e, soprattutto, se prima del Black Friday non siano stati operati ritocchi al rialzo sospetti sui prezzi.

VELOCI COME IL VENTO - A sconti eccezionali corrispondono spesso quantità limitate di prodotto. E' per questo che, una volta immersi nello shopping, in particolare sulle grandi piattaforme di e-commerce, dalla vostra velocità nel procedere all'acquisto dipenderà totalmente l'esito della giornata. Come già suggerito, una lista pronta con tutti gli articoli che si intende acquistare faciliterà il lavoro, andando a colpo sicuro. Ma se proprio siete indecisi su un prodotto, 'bloccatelo' temporaneamente inserendolo nel carrello della spesa del sito di riferimento: attenzione, però, il tempo per bloccarlo è limitato a una manciata di minuti.

SPEDIZIONE CANAGLIA - Rimanendo in tema di shopping online, c'è un particolare al quale non molti fanno sempre caso, almeno prima di saldare il conto: le spese di spedizione. In giornate come il Black Friday, però, bisogna essere particolarmente attenti. Potrebbe infatti capitare che un eccessivo ribasso renda particolarmente appetibile un unico acquisto non cumulabile con altri, ma che le spese per la spedizione siano talmente alte da costare quanto, se non di più, dell'oggetto del desiderio. Annullando, di fatto, il risparmio dell'offerta. Fatevi due conti e stabilite quindi se il prezzo finale sia in ogni caso conveniente. Ma se proprio non potete farne a meno, aggiungete un altro articolo all'acquisto raggiungendo così la cifra minima per i costi di spedizione gratis.