Forum Agenti Milano, come cambia la professione

Presso Fiera Milano si è svolto il Forum Agenti Milano, evento unico nel mondo dedicato ai colloqui di ricerca agenti di commercio. "Come cambia la professione tra adempimenti burocratici e tendenze di mercato" è stato il tema principale discusso durante il convegno promosso da Federagenti Cisal. Alla discussione hanno partecipato il Segretario generale di Federagenti Cisal, Luca Gaburro, l’avvocato Antonio Trotti, coordinatore dell’ufficio legale di Federagenti per la Lombardia, e Martino Colella, membro dell’assemblea dei delegati Enasarco.

"Le recenti pronunce della giurisprudenza mi lasciano a dir poco basito", ha dichiarato il legale. "La Federagenti si è preposta l’obiettivo futuro di tornare a fornire garanzie alla categoria: la Cassazione non può emettere sentenze incomprensibili ed inconciliabili con la professione”, gli ha fatto eco il Segretario generale. "Il bilancio preventivo 2019 di Enasarco non mostra alcuna visione strategica, elemento oggi fondamentale. Non si può gestire con approssimazione un ente con 7 miliardi di patrimonio, che cura la previdenza di 230.000 lavoratori attivi e 150.000 pensionati", è il commento di Martino Colella.

"Troppe cose non vanno in Enasarco, l’auspicio è che alle prossime elezioni la lista in cui sarà presente la Federagenti possa raggiungere la maggioranza, riteniamo scandaloso l’attuale regolamento elettorale di Enasarco. La mancanza di strategie gestionali mi ha portato a votare contro il budget 2019 dell’Enasarco, che è assolutamente deludente. A due anni dall’insediamento dell’attuale presidenza non c’è traccia di discontinuità rispetto al passato e mancano interventi significativi a favore degli iscritti", ha concluso Segretario generale di Federagenti Cisal, Luca Gaburro.