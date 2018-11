Robiglio: "Connext importante per Pmi"

Carlo Robiglio, vicepresidente di Confindustria e presidente della Piccola Industria per l'associazione

"L'evento a Milano sarà estremamente importante per le piccole e medie imprese italiane. Soprattutto lo sarà per le piccole, perché non sarà solamente un momento di condivisione tra i colleghi delle piccole sui loro percorsi e le loro best practices, ma soprattutto sarà momento che creerà opportunità di sviluppo di nuovi business e di confronto tra le piccole aziende e le medie e grandi". Lo dice all'Adnkronos Carlo Robiglio, vicepresidente di Confindustria e presidente della Piccola Industria per l'associazione.

"Questo - precisa - anche in chiave di internazionalizzazione. Dobbiamo guardare agli altri Paesi. La presenza del Marocco, quindi della fascia Mediterranea, o di un Paese fortissimo come la Germania, primo manifatturiero d’Europa, certamente saranno ulteriore opportunità di approfondimento, conoscenza e contatto per le nostre Pmi. La presenza di altri Paesi darà anche una ulteriore opportunità di contaminazione e confronto con le realtà estere", spiega ancora il vicepresidente di Confindustria.

Secondo Robiglio, è quindi "fondamentale la partecipazione dei colleghi, soprattutto perché dall’evento nascerà una piattaforma, che avrà una continuità anche nell’anno venturo sia per la replica dell’evento stesso sia perché darà l’opportunità in questi mesi a tutte le aziende profilate di continuare a gestire relazioni di business e soprattutto di avere ulteriori opportunità di sviluppo", conclude.