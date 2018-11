Partite Iva, arriva la precompilata

(Fotogramma)

Non ci sono solo il bonus bebè, la sanatoria per gli errori formali o la rottamazione ter delle cartelle tra le novità del decreto fiscale collegato alla manovra. Tra le misure del dl che sta per essere votato dalla Commissione Finanze al Senato e poi trasmesso in Aula, spunta ora la dichiarazione precompilata per le partite Iva. La commissione Finanze del Senato ha approvato ieri l'emendamento che prevede l'introduzione del modulo che scatterà a partire dalle operazioni del 2020. Obiettivo semplificare e snellire gli obblighi fiscali.