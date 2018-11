Sconto ristrutturazioni, come ottenerlo

(FOTOLIA)

Bonus del 50% per le ristrutturazioni, come beneficiarne? Per ottenere l'adempimento - introdotto dall'ultima manovra (articolo 1, comma 3, lettera b, n. 4, legge 205/2017) per valutare il risparmio energetico ottenuto con interventi - è necessario informare l'Enea, inviando "documentazione relativa ai lavori entro 90 giorni dalla data di ultimazione o del collaudo".

A questo proposito, inoltre, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile ha attivato un sito specifico (QUI) dedicato "esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia", ammessi alle detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'articolo 16 bis del Dpr 917/86 (Tuir) e successive modificazioni. L'Enea ricorda poi che il sito "consente esclusivamente l'invio delle dichiarazioni i cui lavori sono completati nell'anno 2018".



La detrazione, riporta l'articolo 1 della legge 205/2017 (LEGGI), è applicabile alle opere "relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013".