Benzina e diesel sempre più giù

(Fotogramma)

I ribassi su benzina e diesel non si fermano. Continuano a scivolare le quotazioni petrolifere internazionali (con il Brent sotto i 60 dollari al barile per la prima volta da oltre un anno) e continuano a scendere anche i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Stesso ribasso anche per Tamoil.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,598 euro/litro (-12 millesimi, pompe bianche 1,582), diesel a 1,523 euro/litro (-9, pompe bianche 1,508). Benzina servito a 1,723 euro/litro (-11, pompe bianche 1,631), diesel a 1,648 euro/litro (-10, pompe bianche 1,554). Gpl a 0,684 euro/litro (-1, pompe bianche 0,672), metano a 0,989 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,976).