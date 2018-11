Benzina e diesel, pioggia di ribassi

Foto di repertorio (Fotogramma)

Nuova pioggia di ribassi sulla rete carburanti italiana. Nonostante il tentativo di rimbalzo delle quotazioni dei prodotti oil in Mediterraneo, infatti, Eni, Ip e Tamoil hanno limato oggi i prezzi raccomandati di benzina e diesel di 1 centesimo.

Di conseguenza, si allunga ancora il trend in discesa dei prezzi praticati sul territorio. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,593 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,591 a 1,619 euro/litro (no-logo a 1,581). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,519 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,516 a 1,542 euro/litro (no-logo a 1,506).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,726 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,704 a 1,822 euro/litro (no-logo a 1,629), mentre per il diesel la media è a 1,652 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,649 a 1,735 euro/litro (no-logo a 1,552). Il Gpl, infine, va da 0,679 a 0,700 euro/litro (no-logo a 0,672).