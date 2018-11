Da sanatorie a bonus bebè, le novità del dl fiscale

Via libera al decreto legge fiscale collegato alla manovra. La commissione Finanze del Senato ha approvato il provvedimento, che approda in aula. Tra le principali novità, inserite nel corso dei lavori: la sanatoria per i tributi degli enti locali, il ritocco della rottamazione ter, la proroga del bonus bebè per un anno, l'introduzione di incentivi per favorire la nascita della rete unica delle Tlc per la banda ultralarga, la precompilata Iva a partire dal 2020, il fondo da 525 milioni da destinare alle zone colpite dal maltempo nel 2018, la mobilità in deroga per i lavoratori di Termini Imerese e Gela. Scompare, invece, il condono tombale, che avrebbe consentito di regolarizzare le somme non dichiarate pagando il 20% delle tasse dovute. Il provvedimento, alla prima lettura, dovrà passare alla Camera dove si riunirà con il ddl bilancio.

CONDONO ENTI LOCALI - Il condono fiscale si estende anche alle imposte patrimoniali degli enti territoriali, come Ici, Imu e Tasi, e il bollo auto.

BONUS BEBE' - Arriva il bonus bebè, per un anno, pari a 960 euro che salgono fino a 1.152 euro dal secondo figlio. L'assegno di 80 euro al mese ''è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2019''. Dal secondo figlio in poi ''l'importo è aumentato del 20%'', che tradotto in soldi ammonta a 1.152 euro. Il costo dell'operazione è stimato in 440 milioni.

ROTTAMAZIONE TER - Chi aderisce alla rottamazione ter potrà saldare il suo debito con il fisco dividendo l'importo dovuto in 18 rate, da spalmare su 5 anni. Le somme potranno essere versate in quattro rete annuali, con la prima da versare sempre entro il 31 luglio 2019, la seconda entro il 30 novembre (ciscuna pari al 10% dell'importo dovuto), la terza entro il 29 febbraio e la quarta entro il 31 maggio.

PRECOMPILATA IVA - Al via la dichiarazione precompilata per le partite Iva, a partire dalle operazioni del 2020.

LITI PENDENTI - Aumentano gli sconti per chi è in lite con il fisco e vuole chiudere la partita. Lo sconto per chi ha vinto in primo grado passa dal 50% al 60% della somma dovuta (basterà quindi pagare il 40%, senza interessi e sanzioni).

DICHIARAZIONI REDDITI SBAGLIATE - I contribuenti che hanno sbagliato a compilare la dichiarazione dei redditi potranno risolvere il problema versando 200 euro per ogni periodo d'imposta dal 2013 al 2017.

BANDA ULTRALARGA - 'Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga'. E' il titolo dell'articolo aggiuntivo al decreto legge che punta all'integrazione tra le reti di Tim e di Open Fiber, prevede l'introduzione di incentivi, fissati dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, sul modello della Rab, la remunerazione degli investimenti.

MONEY TRANSFER - Arriva la ritenuta dell'1,5% sui money transfer, i trasferimenti in denaro che dall'Italia vanno fuori dall'Unione europea. L'imposta sui trasferimenti di danaro, al esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso paesi non appartenenti all'Unione europea non potrà essere inferiore a 10 euro.

TERMINI IMERESE E GELA - I lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e Gela potranno beneficiare della mobilità in deroga. La norma interessa, in particolare, quanti alla data del 31 dicembre 2016 ''risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga''.

BANCHE POPOLARI - Via libera alla proroga di un anno, per trasformare le banche popolari in spa. Il termine per completare la riforma viene spostato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 (gli istituti di credito che superano gli 8 miliardi di attivi devono modificare la propria situazione societaria). La misura riguarda in particolare le banche di Bari e Sondrio.

MEDICI SENZA E-FATTURA - La fatturazione elettronica partirà dal primo gennaio del prossimo anno, ma non per medici e farmacie. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare il nuovo strumento, per il periodo d'imposta 2019, ''i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria''.

DURC - Chi aderisce alla rottamazione potrà ricevere il Documento unico di regolarità contributiva.