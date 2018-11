Casellati: "Priorità è piano nazionale manutenzione infrastrutture"

Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati (Foto AdnKronos)

"La necessità di un piano nazionale per la manutenzione delle nostre infrastrutture è una priorità per il futuro del nostro Paese e per salvaguardare il nostro inestimabile patrimonio ambientale, naturale e paesaggistico". Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati in un messaggio inviato all'assemblea nazionale della Cia -Agricoltori Italiani. "Proprio a fronte della necessità di uscire dall'emergenza continua - sottolinea Casellati - e di mettere in campo efficaci politiche di prevenzione, ho proposto, in più occasioni, l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul dissesto idrogeologico, che abbia come primo obiettivo quello di redigere una mappatura puntuale dei rischi e delle situazioni di pericolo".

Il presidente del Senato rimarca infatti che "i cambiamenti climatici, con i sempre più frequenti periodi di siccità e le sempre più incontrollabili perturbazioni, rappresentano un fenomeno che non può più essere né eluso, né sottovalutato".

"La vostra scelta di approfondire i temi 'della governance del territorio' e 'le politiche per l'economia e la società' - aggiunge - vanno nella giusta direzione di individuare, anche attraverso la Politica Agricola Comune, tutte le risorse da poter mettere in campo". "Voi agricoltori, da sempre primo ed insostituibile presidio del territorio, -conclude - rappresentate i custodi del nostro suolo e delle nostre foreste, e sono certa che saprete offrire al dibattito in atto un prezioso e qualificato contributo".