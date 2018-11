Cia: "Investire in territorio, infrastrutture e innovazione"

(Fotolia)

"Territorio, infrastrutture e innovazione sono i tre asset su cui investire risorse e costruire politiche di sviluppo, da subito, mettendo in rete governo, regioni, comuni ed enti locali, con le altre risorse socio-economiche dei territori e valorizzando il ruolo essenziale dell’agricoltura". A proporre un reale contributo degli agricoltori a salvaguardia delle aree rurali è Dino Scanavino, presidente di Cia-Agricoltori Italiani in occasione dell'Assemblea nazionale in corso a Roma.

"Questo è il contributo degli Agricoltori Italiani per il Paese che vogliamo" ha detto il presidente sostenendo come il ruolo dell’agricoltura e degli agricoltori diventi particolarmente strategico per arginare le avversità atmosferiche quali erosioni, frane e alluvioni così come l'incuria e la cementificazione. La presenza di un’agricoltura sostenibile rappresenta, infatti, il miglior presidio contro il dissesto.