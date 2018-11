Eni torna a Job&Orienta

Eni torna per il quarto anno consecutivo a JOB&Orienta. Da sempre l’azienda considera la manifestazione un’opportunità unica di dialogo con i giovani. Orientarsi per orientare il futuro: questo il messaggio di Eni di quest’anno, spunto per riflettere con i giovani sul futuro in termini di nuovi trend, modelli economici, mestieri dimenticati, rinnovati o che non esistono ancora, e l’attitudine necessaria per essere pronti al cambiamento.

Quattro testimonianze di ispirazione, la possibilità per il pubblico di interagire tramite Whatsapp e una band “circolare” sono gli ingredienti dell’evento “Il futuro è qui”, organizzato da Eni nel giorno di apertura di JOB&Orienta, giovedì alle 10.30 presso l’Auditorium Verdi della Fiera di Verona. A raccontare il futuro sul palco da diversi punti di vista ci saranno Stefano Micelli, economista e docente, Giovanni De Lisi, visionario Ceo di Greenrail, Esther Elisha, nota attrice italiana e Gilda Bartucci, giovane ingegnere Eni di perforazione, con la conduzione dello storyteller Giampaolo Colletti e le note della Gaudats Junk Band.

Come ogni anno, Eni avrà a disposizione uno stand all’interno del Padiglione 7, in cui i giovani interessati avranno l’occasione di incontrare di persona i selezionatori di Eni e dove sarà possibile vivere, attraverso un’inedita esperienza in Realtà Virtuale, l’emozione di una giornata a bordo di una piattaforma Eni offshore, sperimentando le reali sensazioni di questi luoghi della produzione così poco noti e difficilmente immaginabili.

Sono, inoltre, previste le presentazioni “Progetta Oggi il Tuo Futuro”, dedicate ai giovani, che si svolgeranno all’interno della Saletta TopJOB (Percorso Rosso – pad. 7). Le presentazioni si svolgeranno giovedì 29 novembre dalle ore 14.30 alle 15 e venerdì 30 novembre dalle ore 11.30 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 15. Durante gli incontri, saranno illustrati i profili professionali più ricercati da Eni e i titoli di studio più richiesti, oltre alle Lauree Magistrali e i Master Universitari attivati dall’azienda, in collaborazione con i principali Atenei italiani.

Completa la partecipazione Eni a JOB&Orienta, un ricco programma di workshop “Le Faremo Sapere” dedicati ai partecipanti per riflettere sulle competenze che completano i profili professionali, presentare diversi strumenti valutativi (CV, colloquio, test, giochi di ruolo) e stimolare la riflessione sui propri “super poteri”. I workshop si terranno nella sala Mozart, giovedì 29 novembre, dalle 14 alle 16, e venerdì 30 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.