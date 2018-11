Siri: "Sfida infrastrutture fondamentale"

(Fotogramma)

"Noi siamo qui per ascoltare e dare una mano. Stiamo al fianco degli agricoltori, camminiamo insieme a loro, non siamo da un'altra parte". Lo ha detto il sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, a margine dell'assemblea della Cia-Agricoltori Italiani. "La sfida delle infrastrutture è fondamentale se volgiamo stare al passo con i tempi a livello sia immateriale, sia materiale: le strade devono esserci".

"Bisogna avere un'agenda importante per fare delle cose - ha aggiunto - ma se il processo decisionale è lungo arriviamo troppo tardi, gestiamo cose del 1996. Così non si può andare avanti".

Quanto alla situazione nei territori colpiti dal maltempo in questi giorni, il sottosegretario ha spiegato che "stiamo mettendo a punto tutte le misure necessarie per dare una mano ai territori colpiti, tra l'altro - ha continuato - questa manovra consegna ai comuni e alle amministrazioni locali la possibilità di utilizzare gli avanzi di bilancio che prima non era possibile utilizzare e mette a disposizione delle province 750 mln di euro per poter fare finalmente manutenzione. Lo sforzo è massimo. E 16 miliardi sono previsti per gli investimenti".