Borse europee caute in attesa G20, Milano +0,15%

Seduta all'insegna della cautela per le piazze finanziarie europee, mentre gli operatori sono in attesa di novità dal G20 di Buenos Aires e da possibili evoluzioni nei rapporti commerciali fra Stati Uniti e Cina. Le principali borse europee chiudono negative, mentre Piazza Affari è in rialzo dello 0,15%, nonostante l'Istat abbia rivisto al ribasso il Pil del terzo trimestre, in calo dello 0,1%. In lieve aumento lo spread, a quota 291 punti. Sull'indice principale della piazza milanese spicca il rialzo di Tim e segnano progressi oltre il punto percentuale Unipol, Recordati, Cnh Industrial e Bper, con i bancari in ordine sparso. Scivolone di Moncler e soffrono anche Tenaris, Atlantia e Brembo.