Enac, Toninelli: "Ho proposto Zaccheo per il dopo Riggio"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Enac, c'è un nome per il nuovo vertice. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha proposto Nicola Zaccheo quale successore di Vito Riggio. ''Il trasporto aereo in Italia ha bisogno di un forte sostegno e rilancio - ha detto il titolare del Mit -. Ecco perché per la guida dell'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) è necessario individuare una personalità di grande spessore, che esca dalle vecchie logiche di appartenenza politica e che, con le sue competenze, possa assicurare la giusta valorizzazione del comparto. Per questi motivi - dichiara Riggio - ho proposto, per l'approvazione in Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, il nome di Nicola Zaccheo quale successore di Vito Riggio''. ''Il curriculum di Zaccheo parla da solo - aggiunge il ministro - e la sua vasta preparazione in materia di trasporto aereo è garanzia di un enorme valore aggiunto alla guida dell'Enac. Fisico e manager consolidato, ha esperienza pluriennale nella gestione di programmi internazionali nel settore aerospaziale, in attività di progettazione e sviluppo di spazioporti nei domini tecnologici, e nello studio e analisi di programmi per lo sviluppo di infrastrutture avanzate per la modernizzazione della gestione del traffico aereo''. ''Considerato uno dei maggiori esperti della cosiddetta 'New Space Economy', ha svolto anche attività di ricerca - conclude Toninelli -. E ciò, sommato al curriculum manageriale maturato negli anni, gli permette di avere quella visione d'insieme e di prospettiva, e quella capacità di guardare fattivamente all'innovazione che servono per il rilancio dell'aviazione civile''.