Maxi multa a Tim e Wind Tre per bollette a 28 giorni

Immagine di repertorio (Afp)

Multe per quasi 2,4 milioni di euro. Ammontano a tanto le sanzioni, inflitte da Agcom a Tim e a Wind Tre sulla base di segnalazioni legate al passaggio dalla tariffazione a 28 giorni a quella mensile. Nell'ordinanza, pubblicata sul sito dell'Agcom, si contesta la violazione degli obblighi di trasparenza e diritto di recesso in merito alla modifica delle condizioni economiche delle offerte di telefonia mobile: sulla base delle risultanze Tim viene sanzionata in due delibere (rispettivamente da 1,044 milioni e 464mila euro) mentre la multa nei confronti di Wind Tre ammonta a 870mila euro. Le società hanno 60 giorni di tempo per presentare un ricorso al Tar del Lazio.