Di Maio: "Trattare con Ue senza tradire gli italiani"

(Fotogramma)

"Nella trattativa se non si chiede al governo di tradire gli italiani, perché noi non tradiremo gli italiani, possiamo portare avanti tutti i punti di caduta e i compromessi che vogliamo". A sottolinearlo, parlando della manovra e del confronto in corso con l'Europa, è il vicepremier Luigi Di Maio, a margine della visita alla Contarina di Treviso.

Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine del G20, spiega che la fiducia sulla manovra "al momento non è scontata, è l'estrema ratio per qualsiasi provvedimento. In Parlamento stanno lavorando alacremente e la fiducia si decide solo all'ultimo e quando necessario". "L'obiettivo è evitare la procedura, è interesse dell'Italia e interesse dell'Europa" riafferma il premier dopo un incontro con il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Junker. E alla domanda se si sia parlato del 2%, Conte replica: "Non abbiamo parlato di numeri finali".

Sull'ipotesi di abbassamento del rapporto fra deficit e Pil al 2%, Di Maio ribadisce che "non dobbiamo aggrapparci a questi numerini: oggi il tema principale è che se l'economia rischia di fermarsi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia. Con questa manovra mettiamo 37 miliardi in investimenti per il rischio idrogeologico, nei pensionamenti di chi non poteva andare in pensione con la legge Fornero, nel reddito di cittadinanza, nell'abbassamento delle tasse alle imprese" e "questo dev'essere chiaro alla Ue e ai cittadini italiani".

