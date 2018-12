Emendamento governo: ok aumento accise benzina in Liguria

(FOTOGRAMMA)

La Regione Liguria avrà la possibilità di aumentare, per il solo 2019, le accise sulla benzina per un massimo di 5 centesimi al litro. E' quanto prevede - riferiscono fonti parlamentari all'AdnKronos - uno degli emendamenti del governo alla manovra.



"Per il solo anno 2019 - si legge nel testo firmato da Raduzzi (M5S), relatore della legge di bilancio - la Regione Liguria ha la facoltà di rideterminare in aumento l'aliquota dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni, in misura non eccedente i cinque centesimi al litro della misura massima consentita. All'onere derivante dal presente comma, pari a 0,61 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55".

Sarebbe stato il governatore della Liguria Giovanni Toti - affermano le fonti - a "spingere" per l'approvazione di questo emendamento.