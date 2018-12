Benzina e diesel, prezzi ancora giù

(Fotogramma)

Non si ferma la discesa dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, guidata ancora una volta da Eni. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, il Cane a sei zampe ha messo a segno sabato un nuovo ribasso, il decimo nel giro di un mese: -1 centesimo al litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,568 euro/litro (-12 millesimi, pompe bianche 1,553), diesel a 1,497 euro/litro (-11, pompe bianche 1,482). Benzina servito a 1,695 euro/litro (-11, pompe bianche 1,602), diesel a 1,624 euro/litro (-10, pompe bianche 1,529). Gpl a 0,682 euro/litro (-1, pompe bianche 0,670), metano a 0,990 euro/kg (+1, pompe bianche 0,978).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 347 euro per mille litri (-3), diesel a 414 euro per mille litri (-4, valori arrotondati).