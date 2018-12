Boccia: "Pazienza quasi al limite"

(Fotogramma /Ipa)

"Se siamo qui significa che siamo a un punto quasi limite di pazienza". Così il presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della manifestazione 'Infrastrutture per lo sviluppo, Tav, l'Italia in Europa' che vede riuniti alle Ogr di Torino 12 associazioni in rappresentanza di industriali, artigiani, commercianti, cooperative per un totale di circa 3000 persone.

"Se siamo qui qualcuno si dovrebbe chiedere perché - ha aggiunto Boccia -, la politica è una cosa troppo importante per lasciarla solo ai politici. Noi stiamo facendo proposte di politica economica per evitare danni al Paese. Lo stiamo facendo con una logica di rispetto delle istituzioni, certo che se qualche ministro quando gli facciamo una proposta ci chiede una mail, ci costringe a fare operazioni come questa di Torino. Il problema evidentemente - ha detto ancora il leader degli industriali - non siamo noi".

"Il messaggio è un chiaro sì alla Tav Torino-Lione, perché le infrastrutture sono un’idea di società, includono, sono un’idea di visione del Paese, centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta a est e a ovest", ha spiegato Boccia, aggiungendo che "la Tav è un cantiere non un progetto e quindi occorre spingere sui cantieri, proprio per quegli investimenti pubblici a cui il governo fa riferimento per attivare la crescita".

"La Torino-Lione - ha continuato il numero uno degli industriali - è un fatto nazionale, non locale ma il 5 dicembre noi non siamo stati convocati dal Governo, sono stati convocati solo i vertici locali delle nostre associazioni e questo la dice lunga sulla visione localistica che il Governo ha dell'opera", ha spiegato Boccia a proposito della convocazione di mercoledì a Roma che il premier Giuseppe Conte ha fatto nei giorni scorsi alle categorie produttive e a cui è prevista la partecipazione anche del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

"Siamo contro - ha aggiunto - questa manovra perché non ha nulla di crescita. Occorre un equilibrio tra le ragioni del consenso e lo sviluppo".