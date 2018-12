Alitalia, Di Maio convoca sindacati

(FOTOGRAMMA)

Alitalia convocata. Il ministero dello Sviluppo economico ha convocato mercoledì 12 dicembre, alle 11:30, le organizzazioni sindacali in merito alla vicenda che coinvolge la compagnia aerea. L’incontro sarà presieduto dal ministro Luigi Di Maio.

A fronte della convocazione, Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl sospendono la mobilitazione prevista per l'11 dicembre: secondo quanto si apprende da fonti sindacali, le tre sigle hanno deciso di 'congelare' l'iniziativa che stavano per annunciare per martedì prossimo.

Intanto, tra le prossime scadenze relative alla compagnia, c'è quella del 15 dicembre: termine entro il quale l'aviolinea in amministrazione straordinaria dovrà restituire il prestito ponte di 900 milioni di euro. Sul prestito, la Ue ha da mesi puntato i propri fari: giovedì scorso Di Maio ha incontrato a Bruxelles la Commissaria europea alla Concorrenza e ha assicurato che gli interventi che sta portando avanti il Governo saranno "operazioni di mercato".