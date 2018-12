Carburanti, giù il prezzo del Gpl

Foto di repertorio (Fotogramma)

Il tonfo dei prezzi di importazione del Gpl algerino trascina in basso i listini dei prezzi consigliati del gas auto alla pompa. Balzo invece delle quotazioni del gasolio, senza effetti – per ora – sui prezzi alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP, Italiana Petroli, e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl. Per Tamoil il ribasso è di due cent. I ribassi seguono la mossa della compagnia algerina Sonatrach che ha ridotto i prezzi di contratto del propano e del butano per dicembre: il propano è a 385 dollari la tonnellata (-130 $), il butano a 375 $/ton (-140).

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,567 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,551), diesel a 1,496 euro/litro (-1, pompe bianche 1,481). Benzina servito a 1,694 euro/litro (-1, pompe bianche 1,601), diesel a 1,624 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,528). Gpl a 0,682 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,670), metano a 0,990 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,978). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 348 euro per mille litri (+1), diesel a 430 euro per mille litri (+16, valori arrotondati).