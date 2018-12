Corvallis acquisisce Ubm e si rafforza nel business process outsourcing

Andrea Artusi, AD di FDM

Attraverso la partecipata FDM Document Dynamics, Corvallis Holding acquisisce dal Gruppo Zucchetti UBM Business Services, azienda con oltre 60 dipendenti e 3,3 milioni di fatturato specializzata nella consulenza e nell’erogazione di servizi di business process outsourcing (BPO) in ambito amministrativo, finance, customer service, commerciale e procurement. Il segmento BPO rappresenta per Corvallis un’area chiave di sviluppo, alimentando un volume di affari di oltre 75 milioni di euro, pari a circa il 50% dei ricavi del Gruppo (dati 2017).

L’operazione valorizzerà le grandi competenze di UBM mantenendo l’approccio “taylor made” nella revisione e gestione di interi processi di business inserendole in un contesto industriale e le potenzierà con un’iniezione di innovazione tecnologica. Grazie al nuovo assetto FDM emergerà come un caso unico nel settore del BPO in Italia in grado di offrire alla propria clientela competenze e servizi di outsourcing documentali integrati ai processi di business. A sancire questo riposizionamento, a gennaio 2019 arriverà anche il cambio di brand in FDM Business Services.

Nata nel 1999, FDM si specializza fin da subito nella gestione documentale e nella digitalizzazione di vasti archivi cartacei. Nel 2013 la società è acquisita da Corvallis. Oggi FDM ha un volume d’affari di 20 milioni di euro e un organico di oltre 200 addetti con 4 sedi operative, 2 data center e 10 centri documentali sparsi tra Veneto, Friuli, Lombardia, Valle d’Aosta, Lazio, Umbria, Campania e Calabria.

“Il settore della gestione documentale è in grande trasformazione – testimonia Andrea Artusi, AD di FDM –, si è passati in pochi anni dalla gestione fisica e logistica degli archivi alla fornitura di servizi ad alto valore informativo che si basano su competenze specialistiche e su un elevato apporto tecnologico. Oggi il mercato ci chiede di farci carico d’interi processi di business e di elaborare contenuti e informazioni a livello operativo e strategico, erogandoli via web con applicazioni dedicate. L’acquisizione di UBM ci consente di creare un operatore che non ha eguali sul mercato e mira a consolidare la nostra presenza nel settore, potenziando i servizi offerti, anche grazie all’apporto tecnologico di Corvallis sul fronte dell’analisi semantica dei dati, della business intelligence e del machine learning”.

“I servizi offerti da UBM sono altamente complementari con le soluzioni offerte da FDM” dichiara Pietro De Carolis fondatore di UBM, aggiungendo che: “la competenza di UBM nel settore BPO potrà essere valorizzata dall’esperienza trentennale di Corvallis e dall’apporto tecnologico che il Gruppo potrà offrire”.