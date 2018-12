Rottamazione bis, ultime 48 ore

(FOTOGRAMMA)

Entro il 7 dicembre. Scade questo venerdì il tempo per quei contribuenti che hanno aderito alla 'Rottamazione bis' ma che "non sono riusciti a saldare le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 e intendono regolarizzare, aderendo alla definizione agevolata prevista dal Dl 119/2018 ('Rottamazione ter')". E' quanto ricorda 'Fisco Oggi', rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, aggiungendo che "devono provvedere al pagamento delle somme scadute per rientrare automaticamente nella nuova definizione agevolata dei carichi tributari".

Il versamento può essere effettuato tramite "i bollettini precompilati relativi alle rate scadute, già inviati dall’agente della riscossione" oppure "presso gli sportelli dell'agente della riscossione".



Stessa scadenza, inoltre, per chi intende avvalersi della 'Definizione agevolata delle controversie tributarie' (articolo 6, Dl 119/2018) "relative a somme iscritte a ruolo, oggetto di 'Rottamazione bis'". Anche in questo caso, i contribuenti "devono provvedere al pagamento degli importi scaduti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018".