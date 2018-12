Scendono le accise sulla birra

(Fotogramma/Ipa)

L'emendamento firmato dalla presidente Barbara Saltamartini (Lega) e da Chiara Gagnarli (M5S), approvato in commissione Bilancio della Camera, "è una sana boccata d'ossigeno per l’intero comparto della birra". Il taglio delle accise di un centesimo da 3 euro a 2,99 euro per elettrolitro previsto dal 1 gennaio 2019 e la riduzione dell'aliquota del 40% per chi produce fino a 10.000 ettolitri l'anno (birrifici artigianali) costituiscono "una significativa diminuzione della pressione fiscale per l'intero settore, che va oltre il valore economico dando fiducia" afferma in una nota Alfredo Pratolongo, vicepresidente di AssoBirra.

"Una tassazione molto alta - afferma Pratolongo - infatti mette a rischio la competitività di centinaia di imprese che investono e che intendono inserirsi nei mercati internazionali. Rinnovo il mio sentito ringraziamento alle parlamentari che hanno rappresentato le nostre istanze presso le Istituzioni e a tutte le forze politiche che hanno dimostrato la loro sensibilità verso il settore".