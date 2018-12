Chi è Sabrina, la principessa di Huawei

(Afp)

Nel mondo occidentale la conoscono come 'Sabrina' o 'Cathy', in Cina come la 'Principessa di Huawei'. Considerata la donna più potente del settore tecnologico cinese, Meng Wanzhou, direttore finanziario e figlia del tycoon del colosso di Tlc Ren Zhengfei, è stata arrestata in Canada su richiesta degli Usa. Quarantasei anni, laureata all'Università di Huazhong di Scienze e Tecnologie, è prima figlia dell'ex vicedirettore del genio militare cinese che, nella seconda parte della sua vita, decide di fondare Huawei, creando un colosso mondiale delle tlc che oggi detiene la seconda più grande fetta del mercato mondiale degli smartphone. Una vita avvolta dal riserbo, l'arresto di Wanzhou ha già fatto crollare le Borse asiatiche ed è destinato a rinnovare le tensioni sull'asse Usa-Cina, dopo la tregua sui dazi commerciali.

Oltre 20 anni in Huawei, Sabrina o Cathy avrebbe tutti i numeri per succedere al padre il quale tuttavia ha spesso detto che nessuno dei figli sarebbe in grado di prendere il suo posto. Entrata in Huawei a 21 anni (nel 1993), Wanzhou è stata promossa a direttore finanziario di Huawei nel 2018. Come tradizione delle élite cinesi utilizza il cognome della madre, Meng Jun, così come il fratello Meng Ping. Cognome diverso anche per la sorellastra, Annabel Yao, 21 anni, studentessa ad Harvard nei giorni scorsi tra le partecipanti del ballo delle debuttanti di Parigi.