Finanza e sostenibilità, Bper incontra Etica

(Fotolia)

"Nuovi orizzonti nel mondo della finanza: sostenibilità e responsabilità". È con questo titolo che Bper Banca ed Etica sgr hanno portato due mondi, quello della finanza e quello della sostenibilità, alla tavola rotonda organizzata mercoledì 5 dicembre a Verona, presso il Palazzo della Gran Guardia. L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si è focalizzato sulla crescita degli investimenti sostenibili e responsabili con l’obiettivo, tramite le testimonianze degli invitati, di discutere il vivace aumento di tali pratiche nel panorama finanziario odierno.

"Presenta una vera e propria rivoluzione", spiega Francesco Bicciato, segretario Generale Forum per la Finanza Sostenibile. "Si tratta di incorporare i criteri ambientali, sociali e di buona governance nella tradizionale analisi economico-finanziaria che gli attori finanziari normalmente fanno. Questo è molto importante, perché ormai i volumi di queste finanze stanno crescendo a un ritmo notevole, sia in Europa che in Italia, dove c’è stato un incremento del 9% delle masse gestite".

Un incremento sostanziale, che secondo Bicciato permette di spostare i capitali verso le imprese virtuose. Presente, in videoconferenza, anche il Direttore Generale Abi, Giovanni Sabatini, che ha posto l’accento sull’importanza di studiare l’evoluzione della finanza sostenibile nel nostro Paese e nell’Unione Europea.

"È importante coordinare l’azione italiana con quella della Commissione Europea", ha sottolineato Sabatini. "La strategia internazionale vuole indirizzare i flussi di capitali verso gli investimenti verdi, valutare la gestione dei rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale, oltre che aumentare la trasparenza delle attività economiche tramite un sistema di reporting che tenga conto delle variabili ambientali, sociali e di governance, spesso citate con l’acronimo ISG".

"Sostenibilità e business due facce della stessa medaglia"

BPER, sottolinea Eugenio Garavini, Vice Direttore Generale Vicario BPER Banca, "è impegnata nella finanza sostenibile da 15 anni sulle iniziative di vendita di prodotti di finanza etica, di carte di credito etiche, di impegno contro la ludopatia, di impegno nell’ambito della responsabilità sociale. Tutte attività che dimostrano come questa banca sul proprio territorio, da 150 anni, sta dimostrando una presenza e un interesse forte. Unire il business alla sostenibilità è diventata la nostra parola chiave".