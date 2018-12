Profondo rosso in Europa, Milano -3,54%

Chiusura in profondo rosso per le piazze finanziarie europee che subiscono l’ondata di sell off che parte dagli Usa, dopo l’arresto in Canada del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, che minaccia la tregua commerciale tra Usa e Cina. Mentre Wall Street viaggia su pesanti cali, in Europa Parigi cede il 3,31%, Francoforte cede il 3,48%, Londra lascia sul terreno il 3,15%. A Milano il Ftse Mib perde il 3,54% a 18.643 punti, mentre l’All Share lascia sul terreno il 3,38% a 20.496. Si allarga lo spread che a fine giornata si attesta a 297 punti base, 3,2%. Tra le blue chips milanesi FinecoBank cede il 6,77%, Saipem -6,39%, Diasorin -6,34%.