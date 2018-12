Tim, Vodafone, Wind e 3: le offerte di Natale

(Fotogramma)

Con l'arrivo delle festività natalizie tempo di offerte per le compagnie telefoniche. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind e 3:

TIM - Tim per Natale offre tanti Giga per navigare con le nuove offerte Supergiga che offrono 20GB al mese a soli 9,99 euro oppure 40GB al mese a 11,98 euro. E su Tim Party i Giga diventano illimitati per 1 mese. Nel periodo di validità della promozione anche con Supergiga 20GB è possibile in qualsiasi momento raddoppiare i Giga con soli 1,99 euro in più. Inoltre per tutti i clienti che aderiscono alle offerte Supergiga è riservato uno speciale sconto di 50 euro sull’acquisto di un modem Wi-Fi rispetto al prezzo di listino. E ancora per i clienti Tim da più di 1 anno i migliori modelli di smartphone rateizzati a partire da 5 Euro/mese. E poi dal 10/12 per i clienti Tim prepagati che hanno anche una linea fissa intestata è possibile navigare per 1 anno con 200 Giga al costo di 99 euro.

Tim Junior Pack è l’offerta studiata per i più giovani e prevede due profili: - Tim Junior mensile include 100min, 100SMS, 1GB con Chat incluse senza consumare i Giga, Tim Protect e Tim I love games +2GB ogni mese per attivazioni fino al 07/01/2019. Il costo su carta di credito, conto corrente o TimPay è di 6 euro mentre su credito residuo è pari a 7 euro. Tim protect è il servizio di parental per Smartphone, Tablet, PC e Mac che protegge i giovanissimi dai rischi del web. - Tim junior senza limiti è l’offerta con validità un anno al costo di 59 euro a meno di 5 euro al mese.

Tim al fine di offrire soluzioni flessibili e corrispondenti alle esigenze dei clienti che viaggiano per piacere o per lavoro, rende disponibile l’offerta “Viaggio Pass Mondo” al costo di 30 euro per 10 giorni dal primo utilizzo all’estero, offre 500 MB, 100 minuti e 100 SMS in oltre 80 Paesi extraeuropei. Un’altra idea per i regali di Natale è il nuovo Samsung Galaxy watch 4G integrato con Tim eSim per telefonare, inviare e ricevere sms. La eSIM è l’evoluzione della SIM card ed è posizionata all’interno del dispositivo (smartphone, smartwatch), utilizzando la eSIM è possibile attivare tutti i servizi e le offerte commercializzate, così come con le SIM Card tradizionali. E’ possibile acquistare il Samsung galaxy watch in modalità cash a 399,99 oppure a rate a 10 euro/mese per 30 mesi con un contributo iniziale di 49 euro.

VODAFONE - Arriva il Natale e anche il nuovo Christmas Pack di Vodafone. Da oggi, infatti, tutti i clienti potranno acquistare uno smartphone esclusivo a partire da 9,99 euro e, in più, tantissimi Giga e minuti illimitati. Per i nuovi clienti, sarà possibile ad esempio comprare un Vodafone Smart N9 a 9,99 euro di contributo iniziale oppure un Huawei P smart o un Samsung Galaxy A8 rispettivamente a 59,99 euro e 89,99 euro di contributo iniziale. In più, a 15,99 al mese, avranno diritto a un’offerta con 40 Giga, minuti illimitati e Giga illimitati sulle app social,chat, musica e mappe. Per i già clienti il contributo iniziale è lo stesso mentre per l’offerta mobile basterà aggiungere 3,99 euro alla propria offerta per avere più Giga. L’offerta di Natale di Vodafone sarà attivabile in tutti i negozi Vodafone fino al 27 dicembre, salvo proroghe.

Vodafone Christmas Pack è al centro di nuova campagna di comunicazione che vede protagonista una coppia, pronta per un romantico soggiorno in montagna, prima di accorgersi di aver perso le chiavi dello chalet. Ma, grazie alla Giga Network 4.5G di Vodafone, i protagonisti non si perdono d’animo e trovano soluzioni divertenti per passare lo stesso un bel weekend: dal costruire un rifugio, al guardare un film in streaming utilizzando semplicemente uno smartphone connesso alla rete Vodafone. Con questo spot, Vodafone fa gli auguri di Buon Natale a tutti i suoi clienti, attraverso il volto e la voce di Linus.

WIND - Il brand Wind, in occasione del Natale, regala 100 Giga per un anno, per soddisfare al meglio il desiderio di essere sempre connessi. È possibile avere 100 Giga in regalo per un anno con l’offerta ‘All Inclusive’, la soluzione ‘tutto incluso’ che mette a disposizione 20 Giga, 100 sms e minuti illimitati al costo di 9,99 euro al mese con “Easy Pay”. La funzionalità di pagamento “Easy Pay”, da oggi, prevede anche l’utilizzo delle carte conto, oltre che del RID e della carta di credito. Wind regala 100 Giga per un anno anche con ‘All Inclusive Young’, l’offerta dedicata agli under 30.

Wind lancia, inoltre, ‘All Inclusive Senior’, la soluzione rivolta alla clientela ‘over 60’, che desidera comunicare senza limiti con amici e familiari, navigare su Internet, utilizzare chat e social, ad un prezzo conveniente. L’offerta prevede 2 Giga e minuti illimitati al ‘prezzo vero’ di 7,99 euro al mese. In più, è possibile abbinare DORO 7060, con anticipo e rata pari a zero euro. DORO 7060 è un telefono cellulare clamshell semplice da utilizzare, con una fotocamera da 3MP e un tasto di assistenza per chiamare fino a 5 numeri. Grazie al sistema operativo KaiOS, inoltre, è possibile accedere ai social media più popolari.

Anche l’offerta ‘Wind Smart Pack’, dedicata ai clienti che passano a Wind, si rinnova con 40 Giga, minuti illimitati e lo smartphone Huawei P20 lite incluso, al costo di 8,99 euro al mese con anticipo di 99,90 euro pagando con carta di credito.

I clienti Wind che, durante le festività e nel corso dell’anno, hanno l’esigenza di utilizzare Internet in mobilità possono attivare due nuove offerte dati che prevedono 20 Giga o 50 Giga, al prezzo, rispettivamente, di 7,99 e 12,99 euro con ‘Easy Pay’. È possibile anche abbinare il tablet Wind Tab 8’’, con un anticipo di 29,90 euro. Da questo Natale, la convenienza ‘Wind Family’ aumenta, con nuovi smartphone per tutta la famiglia. Aggiungendo ‘Wind Family Member’, infatti, con 4,99 euro si potranno avere 5 Giga, 500 minuti al mese e lo smartphone Zte Blade A530 incluso. Inoltre, i clienti che scelgono ‘Wind Family’, con 70 Giga e minuti illimitati a 14,99 euro al mese, possono aggiungere lo smartphone Huawei P20 Pro al prezzo speciale di 8 euro al mese, con anticipo pari a 99,90 euro: un’idea regalo in occasione del Natale.

3 - In occasione del Natale, i clienti di 3 che attivano ‘All-In Power’ possono averne una seconda offerta al prezzo di 6,99 euro al mese, invece di 9,99 euro. ‘ALL-IN Power’ include minuti illimitati e 60 Giga con ‘Giga Bank’, l’innovativo servizio che consente di accumulare i Giga non consumati nel corso del mese e di utilizzarli senza scadenza. In più, Apple Music è in regalo per sei mesi. Con ‘Smartphone Christmas Edition’, inoltre, i clienti che scelgono l’offerta ‘All-In Power’ abbinata a un Top Smartphone Huawei, Samsung o Xiaomi possono avere un secondo smartphone dello stesso brand con rata pari a zero euro. Per i modelli Huawei e Samsung, ‘Smartphone Christmas Edition’ è disponibile anche con ‘Free Power’ che, con 5,99 euro in più, permette di avere ulteriori, esclusivi vantaggi, come la possibilità di cambiare smartphone senza costi aggiuntivi e l’opzione Kasko inclusa. Sempre all’insegna dell’innovazione, 3 lancia la promozione ‘Xiaomi Christmas Edition’, che consente di avere il bracciale fitness tracker Xiaomi Mi Band 3 incluso con le offerte degli smartphone Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8, Mi MIX 2 o Redmi 5 Plus.

Inoltre, anche a Natale, con le offerte ‘All-In’ e ‘Free’ di 3, grazie alla formula del finanziamento, i clienti possono scegliere tra un’ampia gamma di device con anticipo zero. Interessante proposta anche per gli appassionati di musica che desiderano avere Giga aggiuntivi per la propria offerta. L’opzione ‘Giga Boom Music Edition’, che può essere abbinata alle soluzioni ‘Play’, mette a disposizione, al costo di 9,99 euro, 100 Giga di traffico Internet per un anno e il servizio Apple Music incluso per sei mesi.

Si rinnovano anche le offerte dedicate ai professionisti, infatti ‘All-In Pro’ prevede minuti illimitati in Italia e all’estero e Giga illimitati in promozione a 12,99 euro al mese. Per i clienti che attivano anche ‘Super Fibra’, l’offerta è disponibile al prezzo ridotto di 5 euro al mese. È possibile abbinare ad ‘All-In Pro’ uno smartphone di ultima generazione, con il servizio Kasko compreso. I clienti con partita Iva possono, infine, beneficiare di un portafoglio completo di dispositivi Wi-Fi in abbinamento alle offerte mobile broadband di 3.