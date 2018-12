Regalo Wind, 24 ore di Internet illimitato

(AFP)

Con una sorta di 'anticipo' sulle prossime festività natalizie Wind domenica regala un’intera giornata di Internet illimitato che permetterà ai clienti mobile di navigare senza consumare i Giga della propria offerta. La promozione sarà disponibile automaticamente, senza dover attivare alcuna opzione, e valida in tutta Italia.

A supporto dell’iniziativa Wind è on air - in radio e in Tv - con due spot interamente dedicati alla promozione.