Bonus nido, ecco l'App

(FOTOGRAMMA)

Bonus asilo nido, arriva un nuovo servizio Inps. Per aiutare i genitori a trasmettere la ricevuta necessaria all'erogazione del bonus, l'App dell'Istituto è stata integrata con una funzionalità innovativa. E ora, grazie a questa funzione di 'INPS Mobile', è possibile allegare una fotografia dell'avvenuto pagamento tramite smartphone o tablet.



"La trasmissione mensile della ricevuta è obbligatoria per poter usufruire delle agevolazioni previste per la frequenza di asili nido pubblici e privati - ricorda l'istituto sul proprio sito -. Il nuovo servizio mobile semplifica notevolmente il processo, offrendo a mamme e papà la possibilità di allegare la documentazione in qualsiasi momento e in modo più semplice".

Per allegare la foto della ricevuta, si legge nel messaggio 4464 del 28 novembre scorso (LEGGI), "bisogna accedere all'applicazione 'INPS Mobile' tramite codice PIN o SPID e quindi al servizio 'Bonus nido'". L'App consente inoltre di "inserire i dati del soggetto che emette l'attestazione di pagamento, qualora diverso dalla struttura indicata nella domanda, e di modificare, per ciascun allegato, i dati aziendali dell’asilo nido nel caso in cui abbiano subito variazioni".



Dal bonus nido alla certificazione unica, passando per l'esito della domanda per la pensione, l'istituto offre circa 30 servizi a portata di App, grazie ad un semplice clic sul proprio smartphone. E altri sono in arrivo nei prossimi mesi.