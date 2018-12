Borse europee in netto ribasso per stallo sulla Brexit, Milano -1,77%

Chiusura in netto ribasso per le principali borse europee. Già in calo per le incertezze legate alle trattative fra Stati Uniti e Cina sul commercio, le principali piazze finanziarie europee hanno accelerato al ribasso nell'ultima parte della seduta per lo stallo sulla Brexit, con il voto al Parlamento britannico rinviato senza una nuova data e la richiesta del premier Theresa May di nuovi negoziati con l'Unione europea. Milano cede l'1,77%, con lo spread in flessione a 286 punti. Sull'indice principale della piazza milanese scivolano Moncler e Mediaset, con ribassi oltre i cinque punti percentuali. Male anche Saipem, Leonardo, Fiat Chrysler e Tenaris. Solo A2A resiste sopra la parità.