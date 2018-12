Di Maio: "Imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise"

(Fotogramma)

"I fatti si fanno al Mise". Suona come uno stop, forte e chiaro, quello di Luigi Di Maio a Matteo Salvini all'indomani dell'incontro tra il ministro dell'Interno e il mondo delle imprese. E chi vuole intendere, intenda: ieri da Salvini "c'erano poco più di dieci sigle, domani ne riuniamo oltre 30 sigle di tutti i comparti", rimarca il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, mentre, nelle stesse ore, il premier Giuseppe Conte incontra i sindacati sulla manovra. Riunioni che, da ora in poi -il messaggio che arriva da Palazzo Chigi- si terranno periodicamente.

L'impressione diffusa, per lo meno in ambienti M5S, è che Salvini abbia teso uno sgambetto -"l'ennesimo"- al ministro dello Sviluppo economico. Allungando la mano alle imprese, in queste ore profondamente preoccupate per il dialogo con Bruxelles, un dialogo che sembra procedere a tentoni, un passo avanti e uno indietro. Questione di punti di vista. Perché c'è chi, in ambienti Lega, fa notare esattamente il contrario: "nel mondo produttivo, soprattutto quello del Nord, vive il nostro elettorato di riferimento. Le trovate dei 5 Stelle, vedi il taglio alle pensioni d'oro, rischia di costarci caro, carissimo", si sfoga un parlamentare della vecchia guardia.

Mentre il ministro dell'Interno replica a Di Maio tirando dritto -"a me interessa la sostanza"- inambienti vicini al leader leghista si assicura che non c'è alcuna polemica tra i due vicepremier, tutt'altro. Il responsabile del Viminale ha visto gli imprenditori come segretario del Carroccio, "in maniera spontanea e assolutamente rispettosa del ruolo di tutti", viene rimarcato. Tutto nasce anche da una serie di discussioni portate avanti da alcuni quotidiani che hanno parlato, già alcune settimane fa, di una presunta sfiducia da parte di alcuni imprenditori del Nord nei confronti della Lega. Un momento dunque di chiarimento, di confronto e di rinnovo di fiducia, quello di ieri a Viminale tra Salvini e il mondo delle imprese.