Garante Privacy: "Riequilibrare rapporto consumatori-grandi aziende"

(Fotogramma)

Quella della protezione dei dati dei consumatori "è una grande sfida, una sfida che impegna molto i consumatori perché sono i più esposti in un rapporto con i grandi gestori che oggi è molto asimmetrico". Per questo motivo, il ruolo delle autorità "è quello di riequilibrare questo rapporto". Lo dice all'Adnkronos Antonello Soro, presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, a margine del convegno '2018-2019 Data Protection: un biennio rivoluzionario', organizzato a Roma da Altroconsumo.

"I dati personali – spiega ancora il Garante – sono un'estensione della privacy e nella società digitale diventano la prima sfida. Viviamo in un'economia sempre più fondata sul flusso di dati, che sono perno ed elemento fondativo".

"Ma - avverte Soro - il dato personale non è soltanto un elemento di scambio commerciale, un fondamento dell'economia". "E' anche l'oggetto di un diritto fondamentale e quindi la capacità di proteggere i dati da parte dei vari sistemi diventa il presupposto per avere un'economia più solida e per avere un ruolo della persona che non sia subalterno rispetto al commercio e rispetto ai mercati", conclude il garante della Privacy.