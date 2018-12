Assegni previdenziali, ammortizzatori sociali, domande per il reddito di inclusione e risorse nuove per l’Inps. Queste le tematiche principali del Rendiconto sociale 2017 presentato dal Civ dell’Istituto. Il presidente Guglielmo Loy chiede più risorse all’Istituto per far fronte alla domanda di Welfare