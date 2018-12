Sud 'paradiso fiscale' dei pensionati residenti all'estero

(Fotogramma)

Tasse ridotte per cinque anni per i pensionati residenti all'estero che decidono di trasferirsi al Sud Italia. E' l'emendamento depositato in commissione Bilancio al Senato dalla Lega per attrarre nel Meridione del paese i pensionati esteri o italiani residenti all'estero da almeno 5 anni.

A chi deciderà di trasferire la residenza nei comuni con popolazione inferiore ai 20mila abitanti di Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Molise, sarà applicata una flat tax, un'aliquota forfettaria ridotta al 7%.