Tim, Vivendi al contrattacco

(Afp)

Un voto sulla revoca di cinque membri del cda della lista Elliott alla prossima assemblea degli azionisti. E' la richiesta avanzata da Vivendi in una lettera inviata oggi al board di Tim. I nomi indicati dal gruppo francese sono quello di Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti. Al loro posto, Vivendi propone cinque consiglieri di cui quattro italiani: Flavia Mazzarella, Franco Bernabè, Gabriele Galateri di Genola, Rob van der Valk e Francesco Vatalaro. "Tutti candidati indipendenti e di grande e comprovata esperienza", sottolinea Vivendi.

I cinque consiglieri di cui è stata chiesta la revoca "hanno mostrato - si legge - una sostanziale mancanza di indipendenza e mancanza di rispetto per le più basiche e fondamentali regole della corporate governance, che hanno negativamente influenzato l'organizzazione e l'immagine di Telecom Italia".

"È chiaro che", Fulvio Conti, "mentre dichiarava fortemente la propria indipendenza, questi in realtà agiva quale amministratore esecutivo orchestrando e guidando il 'golpe' allo scopo di sostituire Amos Genish", scrive Vivendi nella relazione per illustrare la propria richiesta di convocazione dell'assemblea di Tim.

"In particolare - prosegue Vivendi - egli, in qualità di presidente, ha dapprima fatto sì che il consiglio di amministrazione discutesse i risultati dell'impairment test e la successiva svalutazione delle immobilizzazioni immateriali in una occasione inusuale quale quella dell'approvazione della relazione finanziaria trimestrale, opponendosi a che il consiglio di amministrazione discutesse del recovery plan predisposto dall'amministratore delegato. Subito dopo, come ricordato, ha convocato d'urgenza il consiglio per rimuovere Amos Genish approfittando della sua assenza".