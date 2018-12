Ecotassa solo su Suv e auto di lusso

Foto di repertorio (Fotogramma/Ipa)

L'ecotassa resta ma soltanto per i Suv e le auto extra lusso. Escluse quindi le auto di piccola cilindrata. Il governo ha quindi trovato un accordo, durante il vertice di maggioranza sulla manovra, sul balzello che nelle settimane aveva diviso Lega e M5S. Previsti bonus fino a 6.000 euro per le auto elettriche e ibride.

Ancora ieri, poco prima dell'incontro a Palazzo Chigi, Matteo Salvini aveva ribadito la sua contrarietà all'ecotassa: "Non ci sarà nessun tassa sulle nuove auto" perché "non c’è nel contratto di governo" aveva detto riferendosi alla misura fortemente voluta dal M5S e introdotta nel primo passaggio parlamentare del provvedimento. Poco dopo il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, aveva sottolineato: "Tipicamente siamo contrari alle tasse, ma è una cosa normale per la Lega, non è una novità". E a chi gli domandava se l'obiettivo fosse quello di modificare la misura o a cancellarla del tutto, "non dipende da me", aveva risposto Garavaglia.