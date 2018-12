Treni in tilt sulla linea Roma-Napoli

(Fotogramma)

Treni in tilt nel pomeriggio sulla tratta Roma-Napoli. Poi, in serata, la circolazione ferroviaria sulla linea AV - fortemente rallentata dalle 16 in entrambi i sensi di marcia per un guasto tecnico agli impianti di gestione del traffico ferroviario - sta tornando progressivamente alla normalità. E' quanto si legge in una nota Fs.

I CONTROLLI - In particolare, prosegue il comunicato, è stato rilevato un guasto ad alcuni componenti elettronici nel Posto Tecnologico di Colleferro, guasto che ha avuto ripercussioni sull'intera linea Roma-Napoli, provocando la disconnessione di numerosi posti intermedi di gestione del traffico. Oltre 100 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici sono quindi intervenuti su 10 impianti diversi, dislocati lungo i 205 chilometri di linea, eseguendo tutti gli interventi di controllo e di ripristino delle apparecchiature. Nel pomeriggio, i treni sono stati istradati su percorsi alternativi, via Cassino e via Formia, con ritardi medi di 60 minuti e punte fino a 90 minuti.