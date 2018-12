Confagricoltura: "Infrastrutture fondamentali per settore"

Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti (Fotogramma)

In Italia ci sono "ancora troppe aree agricole ad alto potenziale di sviluppo frenate dalla mancanza di adeguate infrastrutture. Un campo nel quale l'Italia in Europa è al 22mo posto come qualità su 28 Paesi". Lo ha sottolineato presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, all'Assemblea dell'associazione in corso a Roma. Parlando davanti al vicepremier Salvini, Giansanti ha anche esortato il governo a "togliere il fardello asfissiante della burocrazia", che permetterebbe alle imprese di affrontare con più forza la concorrenza estera.

Una concorrenza che, peraltro, è sostenuta proprio dalla qualità delle infrastrutture, come nel caso dell'Olanda "dove sono le piattaforme di export agricoalimentare" con un bilancio "di 70 miliardi di esportazioni contro i 40 miliardi dell'Italia".