Effetto spread su mutui, tassi in crescita

Prosegue per il secondo mese consecutivo la crescita dei tassi di interesse dei nuovi mutui, spinta dall'aumento dello spread. Secondo quanto rileva l'Abi nel suo bollettino mensile, a novembre il tasso medio è risultato pari a 1,91% contro l'1,88% di ottobre.

L'aumento, però, "non desta preoccupazione", come spiega nell'illustrare i dati Gianfranco Torriero, vicedirettore generale dell'associazione bancaria. "Ci troviamo in una condizione in cui i tassi di interesse sono a dei livelli mai registrati prima, i più bassi da quando ci sono le rilevazioni e probabilmente anche da prima. Questo è uno dei risultati positivi che giungono dall'appartenenza dell'Italia all'euro", aggiunge Torriero.

Tornando ai dati del bollettino, sul totale delle nuove erogazioni di mutui i tre quarti sono a tasso fisso: nell'ultimo mese la quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso è risultata pari al 74% (75,9% il mese precedente).

BANCHE- Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse), rileva l'Abi nel suo rapporto mensile, a ottobre si sono attestate a 38,3 miliardi di euro, valore inferiore rispetto ai 40,2 miliardi del mese precedente e in forte calo, -48,6 miliardi, rispetto al dato di dicembre 2016 (86,8 miliardi). L'associazione bancaria precisa che in 22 mesi le sofferenze si sono quindi ridotte di quasi il 56%. Rispetto al livello massimo raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di oltre 50 miliardi, pari a circa il 57%. Il rapporto sofferenze nette su impieghi totali, rileva infine l'associazione, si è attestato al 2,26% ad ottobre 2018 (era 4,89% a fine 2016). A novembre l'ammontare dei prestiti alla clientela, erogati dalle banche operanti in Italia, 1.727 miliardi di euro, aggiungono, è superiore, di circa 25 miliardi, all'ammontare complessivo della raccolta da clientela, 1.702 miliardi di euro.