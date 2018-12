Fattura elettronica, cosa c’è da sapere

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

E-fattura al via dal 1° gennaio. Dal 2019, infatti, tutte le fatture emesse - a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia - potranno essere solo elettroniche.



L'obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 vale sia se la cessione del bene o la prestazione del servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B - Business to Business) sia nel caso in cui sia effettuata tra un operatore Iva e un consumatore finale (operazioni B2C - Business to Consumer).

Per arrivare preparati al nuovo appuntamento, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le risposte ai dubbi più frequenti sia sul proprio sito che in versione PDF (LEGGI).