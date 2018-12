Ponte Genova, Toninelli: "In piedi a fine 2019"

(Foto Fotogramma)

Il nuovo ponte a Genova "a fine 2019 sarà già in piedi e all'inizio del 2020 al massimo verrà inaugurato, magari addirittura a fine dicembre". E' quanto dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio 1. "Capisco perfettamente il malcontento a Genova, perché non è stata ancora vista la ricostruzione, ma dovevamo arrivare alle condizioni migliori per iniziarla e aspettare il dissequestro", aggiunge Toninelli.