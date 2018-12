Lettera Vivendi, Tim convoca due cda

(Afp)

Tim convoca due cda dopo la richiesta del socio francese Vivendi di convocare un'assemblea: il primo, che si terrà il 21 dicembre, analizzerà la richiesta mentre il secondo board, convocato per il 14 gennaio, a quanto si apprende, dovrà deliberare.

Anticipata da una comunicazione all'inizio della settimana scorsa, venerdì è arrivata a Tim la lettera con cui Vivendi chiede che si svolga l'assemblea degli azionisti per la nomina dei nuovi revisori dei conti e la revoca di cinque membri attuali del consiglio di amministrazione sui dieci espressi complessivamente dalla lista Elliott per proporne cinque nuovi.

I nomi indicati dal gruppo francese per la revoca sono quelli di Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti. Al loro posto, Vivendi propone la nomina di cinque consiglieri di cui quattro italiani: Flavia Mazzarella, Franco Bernabè, Gabriele Galateri di Genola, Rob van der Valk e Francesco Vatalaro. "Tutti candidati indipendenti e di grande e comprovata esperienza", sottolineava Vivendi venerdì scorso.

Prendendo atto della richiesta di Vivendi, sempre venerdì scorso Tim aveva ricordato che "l’esame del primo degli argomenti indicati dal socio" cioè la nomina dei revisori dei conti "già risulta calendarizzato per la riunione da svolgersi in data 17 gennaio 2019, come condiviso dai consiglieri nella riunione del 6 dicembre 2018".